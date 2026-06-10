Посол в РФ: Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Сержио Родригес дос Сантос назвал возможным возобновления авиасообщения между государствами. Он рассказал, что между официальными лицами Москвы и Бразилиа идут переговоры о том, что нужно будет сделать правительствам и компаниям для того, чтобы наладить сообщение.