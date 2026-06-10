Посол в РФ: Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил «Известиям» посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.
Сержио Родригес дос Сантос назвал возможным возобновления авиасообщения между государствами. Он рассказал, что между официальными лицами Москвы и Бразилиа идут переговоры о том, что нужно будет сделать правительствам и компаниям для того, чтобы наладить сообщение.
По словам дипломата, переговоры на уровне ведомств уже идут, однако сторонам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы — в частности, найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут.