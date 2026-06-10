В ОП предложили снизить ставку ипотеки для многодетных до 2%

В числе других эффективных инструментов поддержки общественник назвал жилищно-накопительные и кредитные кооперативы, субсидирование найма. «Я считаю, что для многодетных семей нужно развивать инструмент субсидированного найма жилья — когда государство компенсирует стоимость найма жилья в полном объеме. И можно реализовать это, начиная с тех многодетных семей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий», — заключил собеседник агентства.