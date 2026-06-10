В ОП предложили снизить ставку ипотеки для многодетных до 2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Условия ипотечного кредитования для многодетных семей должны быть более выгодными, в том числе стоит снизить для них ставку до 2%. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что процент должен быть снижен еще больше, чем до 4%, — до уровня дальневосточной ипотеки, 2% для многодетных семей», — прокомментировал эксперт идею дифференцированной ставки по семейной ипотеке со снижением ее до 4% для многодетных.
По словам Рыбальченко, эта мера необходима, поскольку «большой семье всегда сложнее взять кредит». «И доходы иногда не позволяют даже обеспечить первоначальный взнос», — добавил он.
В числе других эффективных инструментов поддержки общественник назвал жилищно-накопительные и кредитные кооперативы, субсидирование найма. «Я считаю, что для многодетных семей нужно развивать инструмент субсидированного найма жилья — когда государство компенсирует стоимость найма жилья в полном объеме. И можно реализовать это, начиная с тех многодетных семей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий», — заключил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.