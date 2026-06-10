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В Росстате назвали отрасли, где больше всего за год выросла средняя зарплата

Речь идет о финансовой и страховой сферах.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средние зарплаты за год больше всего выросли в финансовой и страховой сферах, показатель увеличился на 25%. Это следует из статистики Росстата, которую изучил ТАСС.

Так, в течение года средний размер заработанной платы повысился на 20% в сфере добычи металлических руд и производстве нефтепродуктов, на 22% — в отрасли трубопроводного транспорта, на 25% — в финансовом и страховом направлениях.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата в России в марте 2026 года отмечается в финансовой и страховой сферах — 314 137 рублей.