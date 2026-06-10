В двух отраслях средние зарплаты за год повысились на 25%: где в РФ стремительнее всего растут доходы

Между тем специалисты пяти отраслей стали в среднем получать свыше 200 тысяч рублей. Такой уровень доходов в марте зафиксировали в сфере добычи нефти и газа, а также области производства табачных изделий. Наивысшие средние зарплаты установились в финансовой и страховой сферах. Специалисты в марте зарабатывали порядка 314 тысяч рублей.