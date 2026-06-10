В СФ предложили остановить отток жителей из регионов с помощью льготной ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Льготы на ипотеку должны быть увязаны с уровнем доходов в каждом регионе, чтобы люди приобретали жилье у себя, а не ехали в Москву и другие мегаполисы. Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
По словам сенатора, когда тратится «государственная копейка», в частности, на льготное ипотечное кредитование, должны решаться минимум две задачи: первая — это должно касаться большей части населения, и второе — должна решаться «злободневная государственная задача».
«У нас сегодня, прямо как “шагреневая кожа”, во многих местах тает население — и это беда. А там у нас полезные ископаемые, там у нас предприятия разные, в том числе машиностроительные, там сельское хозяйство. Мы можем подойти к такому моменту, когда там вообще некому будет работать, и что мы, вахтовиков, что ли, будем посылать? Нет. Нам нужно было бы через льготную систему ипотечного кредитования закреплять там население. Что для этого надо сделать? Например, как сделали вьетнамцы, у которых, кстати, каждый год население прирастает больше, чем на миллион. И, во многом благодаря льготной ипотеке: гражданин платит ипотеку с установленным процентом, но не более 3% от своих семейных доходов. Тогда получается обеспеченный гражданин, хочешь не хочешь, он платит больше, а тот, кто не очень богатый, он платит меньше», — считает Артамонов.
«И тогда москвич бы платил [больше], учитывая, что в Москве средняя зарплата больше в два, а то в три раза, чем житель, допустим, Ивановской или Костромской области», — добавил он.
Такая мера, по словам сенатора, способствовала бы «закреплению» населения в регионах. При этом сегодня происходит прямо противоположное, отметил Артамонов. «Мы москвичу в два раза больше лимит установили, платим, чем костромичу, то есть мы говорим: “Давай, бегом идите жить в Москву или в Московскую область, или в Санкт-Петербург”. Это неправильно», — сказал он.