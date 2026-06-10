В СФ предложили остановить отток жителей из регионов с помощью льготной ипотеки

«У нас сегодня, прямо как “шагреневая кожа”, во многих местах тает население — и это беда. А там у нас полезные ископаемые, там у нас предприятия разные, в том числе машиностроительные, там сельское хозяйство. Мы можем подойти к такому моменту, когда там вообще некому будет работать, и что мы, вахтовиков, что ли, будем посылать? Нет. Нам нужно было бы через льготную систему ипотечного кредитования закреплять там население. Что для этого надо сделать? Например, как сделали вьетнамцы, у которых, кстати, каждый год население прирастает больше, чем на миллион. И, во многом благодаря льготной ипотеке: гражданин платит ипотеку с установленным процентом, но не более 3% от своих семейных доходов. Тогда получается обеспеченный гражданин, хочешь не хочешь, он платит больше, а тот, кто не очень богатый, он платит меньше», — считает Артамонов.