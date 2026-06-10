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Законопроект об антироссийских санкциях поступил в американский Сенат

Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров России.

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. «Акт о поддержке Украины», предусматривающий новые санкции против России, поступил в Сенат Конгресса США. Об этом свидетельствуют данные на портале Конгресса США.

Ранее по вопросу принятия законопроекта было проведено голосование в Палате представителей. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты Конгресса, в то время как 195 проголосовали против.

Законопроект был представлен в начале апреля 2025 года двухпартийной группой членов Сената. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

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