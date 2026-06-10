В России резко упали цены на черешню: килограмм обойдется в 600 рублей

Россиянам рассказали о существенном снижении цен на черешню в торговых сетях. К началу июня стоимость килограмма составила 610 рублей. Цены опустились на 24 процента за две недели. На это обратил внимание глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в диалоге с РИА Новости.