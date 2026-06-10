Установка СКИФ под Новосибирском станет одной из самых мощных в мире

Важной частью проекта стало импортозамещение. Около 30 ключевых позиций оборудования разработали в России. Среди них есть клистроны, насосы для сверхвакуумных систем и источники питания для электромагнитов. Сейчас на объекте построили семь экспериментальных станций, хотя изначально планировали шесть. В будущем их количество можно будет увеличить до 30. Такая установка поможет ученым не только в фундаментальной науке, но и в решении прикладных технических задач.