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Установка СКИФ под Новосибирском станет одной из самых мощных в мире

Первые научные исследования на оборудовании планируют провести в сентябре или октябре.

Источник: Комсомольская правда

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил президенту РФ о ходе работ по созданию синхротрона СКИФ. Первые научные эксперименты на этой уникальной установке планируют провести уже осенью текущего года. В частности, ученые хотят исследовать свойства нового полиэтилена. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Проект СКИФ представляет собой огромный комплекс площадью почти 87 тысяч квадратных метров. Он относится к самому современному поколению установок. Главное преимущество российского синхротрона заключается в его технических характеристиках. Его диаметр свечения составляет всего 72 пикометра на радиан, что значительно лучше показателей зарубежных аналогов, например, бразильской установки Sirius. По мощности СКИФ, как отметил Фальков, также является одним из самых передовых в мире.

Важной частью проекта стало импортозамещение. Около 30 ключевых позиций оборудования разработали в России. Среди них есть клистроны, насосы для сверхвакуумных систем и источники питания для электромагнитов. Сейчас на объекте построили семь экспериментальных станций, хотя изначально планировали шесть. В будущем их количество можно будет увеличить до 30. Такая установка поможет ученым не только в фундаментальной науке, но и в решении прикладных технических задач.

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