В СФ предложили заменить льготную ставку семейной ипотеки на частичное погашение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Изменение схемы семейной ипотеки, при которой часть выделенных государством средств используется на ее частичное погашение, может быть позитивно воспринято семьями. Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.
«Может быть, нам есть смысл подумать о том, чтобы не субсидировать ставку по семейной ипотеке и не делать ее фиксированной, а лучше направлять эти деньги напрямую в семью, целевым образом на погашение кредита. А ставку, наоборот, оставить коммерческой», — считает сенатор.
«Почему бы, к примеру, не говорить о снижении ставки при рождении третьего ребенка или четвертого ребенка, а говорить о том, чтобы эти деньги, которые государство все равно потратит и направит на гашение этой ставки, направить непосредственно семье, чтобы из этих денег была загашена часть ипотеки. Очевидно, что прямое гашение ипотеки, конечно, будет очень позитивно воспринято семьями», — добавил он.
Парламентарий также отметил, что к концу года, когда ключевая ставка достигнет «однозначных уровней», вопрос субсидированной ипотеки «перестанет быть болезненным». «И вот как раз целевая субсидия могла бы серьезным образом способствовать, прежде всего, главному, чего хочет от нас сегодня расширяющаяся семья, — это расширение, прежде всего, жилых площадей», — сказал Шендерюк-Жидков.