В СФ предложили заменить льготную ставку семейной ипотеки на частичное погашение

«Почему бы, к примеру, не говорить о снижении ставки при рождении третьего ребенка или четвертого ребенка, а говорить о том, чтобы эти деньги, которые государство все равно потратит и направит на гашение этой ставки, направить непосредственно семье, чтобы из этих денег была загашена часть ипотеки. Очевидно, что прямое гашение ипотеки, конечно, будет очень позитивно воспринято семьями», — добавил он.