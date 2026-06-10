Технологии: частные лица теперь могут формировать QR коды для решения личных вопросов

«Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю. Сервис удобен при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности. Сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.