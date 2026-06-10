Курс доллара может снизится до 60 рублей

«Такая тенденция по курсу доллара вполне ожидаема. Важно понимать фундаментальное значение курса, так как сейчас нет стратегических факторов поддержки доллара. Думаю, что сейчас это фундаментальное значение составляет порядка 65 рублей. В самое ближайшее время мы увидим продолжение движения к нему и, соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. При этом 60−65 рублей считаю пределом укрепления рубля», — объяснил эксперт.