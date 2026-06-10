Курс доллара может снизится до 60 рублей

На 10 июня Центральный банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,73 рубля. Американская валюта подешевела по сравнению с курсом на 9 июня на 1,53 рубля.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что курс доллара до конца года может опуститься до 60 рублей.
«Такая тенденция по курсу доллара вполне ожидаема. Важно понимать фундаментальное значение курса, так как сейчас нет стратегических факторов поддержки доллара. Думаю, что сейчас это фундаментальное значение составляет порядка 65 рублей. В самое ближайшее время мы увидим продолжение движения к нему и, соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. При этом 60−65 рублей считаю пределом укрепления рубля», — объяснил эксперт.
Экономист допустил возможность временного снижения курса доллара ниже 60 рублей.
«Временные просадки доллара ниже 60 рублей в течение 2026 года возможны, но не думаю, что они будут долгими. Основные колебания до конца года будут преимущественно в интервале 63−72 рубля за доллар», — резюмировал Балынин.
Ранее аналитик Александр Шнейдерман рассказал, что граждане, которые предпочли хранить накопления в рублях, с начала 2026 года получили преимущество как за счёт укрепления национальной валюты, так и благодаря доходности банковских вкладов.