Дмитрий Демешин: «На ПМЭФ рождаются новые проекты Хабаровского края»

На полях Петербургского международного экономического форума делегация Хабаровского края под руководством губернатора Дмитрия Демешина провела серию переговоров и подписала соглашения, нацеленные на развитие промышленного потенциала, обеспечение продовольственной безопасности и решение актуальных для населения проблем, включая сферу ЖКХ. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одним из главных итогов стала договоренность с группой компаний «ЭкоНива» о строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада. Проект увеличит производство молока на 40 тысяч тонн в год, что укрепит продовольственную безопасность региона.
В сфере экологии достигнуто соглашение с «Сибирским стеклом» о возведении стеклотарного завода мощностью 250 млн изделий в год. Новое производство решит проблему утилизации стекла и пластика, а также обеспечит доступной стеклотарой производителей Дальнего Востока.
Подписано трехстороннее соглашение с СУЭК и Минвостокразвития об увеличении добычи угля на Ургальском месторождении. В текущем году объем добычи превысит 10 млн тонн, перевалка в портах — более 26 млн тонн, а в перспективе — расширение мощностей.
На встрече с гендиректором «Аэрофлота» обсуждалось расширение летной программы: сейчас из Хабаровска выполняются 13 направлений, включая страны АТР, а также идет подготовка к возобновлению работы аэропорта «Хурба» для жителей Комсомольска-на-Амуре.
Кроме того, руководство края провело переговоры с компаниями «Балтика» и «Арнест-групп» о модернизации производства и расширении экспорта.
Особое внимание на форуме было уделено проблемам, волнующим население, в первую очередь — модернизации краевой системы ЖКХ.
По итогам ПМЭФ заключены реальные соглашения, имеющие конкретные перспективы реализации в практической плоскости: огромные инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры ЖКХ, дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и создание новых производств. Участие региона в крупных форумах под эгидой федерального правительства и администрации Президента Дмитрий Демешин назвал стратегическим инструментом для привлечения десятков миллиардов рублей в экономику Хабаровского края.
Для сравнения: по итогам прошлого ПМЭФ регион заключил 14 соглашений на 122 млрд рублей.