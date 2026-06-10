Дмитрий Демешин: «На ПМЭФ рождаются новые проекты Хабаровского края»

Одним из главных итогов стала договоренность с группой компаний «ЭкоНива» о строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада. Проект увеличит производство молока на 40 тысяч тонн в год, что укрепит продовольственную безопасность региона.