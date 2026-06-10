Распространение закона о русской полке на продукты питания не обсуждается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Распространение требований закона о русской полке на продовольственные товары сейчас не обсуждается. Об этом в интервью ТАСС заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях ПМЭФ-2026.
«В данный момент обсуждение о распространении на них требований закона не ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Замминистра отметил, что доля отечественной продукции во многих базовых категориях в торговых сетях страны достигает порядка 85%. «В этом сегменте отечественные производители не просто конкурентоспособны, они являются лидерами рынка», — подчеркнул Чекушов.
Вступление в силу закона «о российской полке» ожидается 1 марта 2027 года. Он разработан Минпромторгом для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.