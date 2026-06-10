Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Распространение закона о русской полке на продукты питания не обсуждается

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказал, что доля отечественной продукции во многих базовых категориях в торговых сетях страны достигает порядка 85%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Распространение требований закона о русской полке на продовольственные товары сейчас не обсуждается. Об этом в интервью ТАСС заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях ПМЭФ-2026.

«В данный момент обсуждение о распространении на них требований закона не ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замминистра отметил, что доля отечественной продукции во многих базовых категориях в торговых сетях страны достигает порядка 85%. «В этом сегменте отечественные производители не просто конкурентоспособны, они являются лидерами рынка», — подчеркнул Чекушов.

Вступление в силу закона «о российской полке» ожидается 1 марта 2027 года. Он разработан Минпромторгом для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижения на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.