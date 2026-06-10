В ЕАЭС будут развивать производство оборудования для телемедицины

Документ призван усилить взаимодействие между предприятиями государств ЕАЭС и создать дополнительные условия для выпуска современной медицинской техники и цифровых решений.
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Ставка на высокие технологии.
Представляя рекомендацию, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян отметила, что развитие кооперации в высокотехнологичных отраслях остается одним из ключевых направлений работы комиссии.
«Перед нами стоит приоритетная задача развития кооперационного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях производства. Уделяем особое внимание работе по углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологичной продукции».
По ее словам, объединение компетенций предприятий стран союза позволит укрепить позиции производителей на рынке высокотехнологичной продукции.
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Что предусматривает рекомендация.
Документ был разработан промышленным блоком Евразийской экономической комиссии.
В числе основных задач:
развитие кооперации между предприятиями стран ЕАЭС;
расширение межотраслевого взаимодействия;
использование информационно-коммуникационных технологий;
развитие направлений микроэлектроники и радиоэлектроники;
внедрение робототехнических решений;
выпуск современного оборудования для телемедицинских услуг.
Ожидается, что реализация рекомендаций будет способствовать развитию диалога между промышленными предприятиями и поможет нарастить производство востребованной продукции для систем здравоохранения стран союза.
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Особая роль информационных ресурсов.
В документе также подчеркивается важность использования совместных информационных ресурсов, которые формируются Евразийской экономической комиссией совместно с уполномоченными органами государств-членов.
По мнению разработчиков, такой подход позволит повысить эффективность взаимодействия между участниками рынка и ускорить реализацию совместных проектов.
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Что это значит.
Телемедицина становится одним из самых быстрорастущих направлений в здравоохранении. Развитие собственного производства оборудования внутри ЕАЭС позволит снизить зависимость от внешних поставок, укрепить технологическую самостоятельность стран союза и расширить доступ граждан к современным медицинским услугам, включая дистанционные консультации и диагностику.