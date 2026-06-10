В ЕАЭС будут развивать производство оборудования для телемедицины

«Перед нами стоит приоритетная задача развития кооперационного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях производства. Уделяем особое внимание работе по углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологичной продукции».