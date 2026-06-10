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В ЕАЭС будут развивать производство оборудования для телемедицины

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 9 июня приняла рекомендацию, направленную на развитие кооперационного сотрудничества стран Евразийского экономического союза в сфере производства высокотехнологичного оборудования для телемедицинских услуг, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Документ призван усилить взаимодействие между предприятиями государств ЕАЭС и создать дополнительные условия для выпуска современной медицинской техники и цифровых решений.

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Ставка на высокие технологии.

Представляя рекомендацию, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян отметила, что развитие кооперации в высокотехнологичных отраслях остается одним из ключевых направлений работы комиссии.

«Перед нами стоит приоритетная задача развития кооперационного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях производства. Уделяем особое внимание работе по углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологичной продукции».

По ее словам, объединение компетенций предприятий стран союза позволит укрепить позиции производителей на рынке высокотехнологичной продукции.

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Что предусматривает рекомендация.

Документ был разработан промышленным блоком Евразийской экономической комиссии.

В числе основных задач:

  • развитие кооперации между предприятиями стран ЕАЭС;

  • расширение межотраслевого взаимодействия;

  • использование информационно-коммуникационных технологий;

  • развитие направлений микроэлектроники и радиоэлектроники;

  • внедрение робототехнических решений;

  • выпуск современного оборудования для телемедицинских услуг.

Ожидается, что реализация рекомендаций будет способствовать развитию диалога между промышленными предприятиями и поможет нарастить производство востребованной продукции для систем здравоохранения стран союза.

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Особая роль информационных ресурсов.

В документе также подчеркивается важность использования совместных информационных ресурсов, которые формируются Евразийской экономической комиссией совместно с уполномоченными органами государств-членов.

По мнению разработчиков, такой подход позволит повысить эффективность взаимодействия между участниками рынка и ускорить реализацию совместных проектов.

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Что это значит.

Телемедицина становится одним из самых быстрорастущих направлений в здравоохранении. Развитие собственного производства оборудования внутри ЕАЭС позволит снизить зависимость от внешних поставок, укрепить технологическую самостоятельность стран союза и расширить доступ граждан к современным медицинским услугам, включая дистанционные консультации и диагностику.