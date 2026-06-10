«Мираторг» планирует сохранить экспортную выручку на уровне 2025 года

«Наша задача в этом году — удержать объемы экспорта на уровне прошлого года, и эта задача амбициозна сама по себе. В начале года мы рассчитывали на рост порядка 20%, но вводные изменились: за первые четыре месяца этого года рубль укрепился к доллару на 18%, к бразильскому реалу — на 29%. В таких условиях конкурировать на внешних рынках и противостоять импорту внутри страны очень сложно. Поэтому базовый план — сохранение объемов и выручки от экспорта на уровне 2025 года — около 58 млрд рублей. Любой прирост сверху мы будем считать успехом», — сказал Линник.