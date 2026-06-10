«Мираторг» планирует сохранить экспортную выручку на уровне 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг «Мираторг» рассчитывает сохранить экспортную выручку по итогам 2026 года на уровне 2025 года, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме президент холдинга Виктор Линник.
«Наша задача в этом году — удержать объемы экспорта на уровне прошлого года, и эта задача амбициозна сама по себе. В начале года мы рассчитывали на рост порядка 20%, но вводные изменились: за первые четыре месяца этого года рубль укрепился к доллару на 18%, к бразильскому реалу — на 29%. В таких условиях конкурировать на внешних рынках и противостоять импорту внутри страны очень сложно. Поэтому базовый план — сохранение объемов и выручки от экспорта на уровне 2025 года — около 58 млрд рублей. Любой прирост сверху мы будем считать успехом», — сказал Линник.
Он отметил, что ключевыми экспортными рынками для компании остаются Китай, страны Персидского залива и страны СНГ.
«Благодаря совместной работе с государством, которое прикладывает значительные усилия для открытия новых рынков для мясной отрасли, мы сейчас поставляем нашу продукцию в 46 стран мира. Каждое наше экспортное направление мы рассматриваем не только с точки зрения объема, но и как канал реализации продукции с добавленной стоимостью — упакованной, брендированной, готовой к полке», — добавил президент холдинга.
По итогам 2025 года компания увеличила экспортную выручку примерно на 10%, до 57,8 млрд рублей.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 09:30 мск.