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Bloomberg: компания США готовит крупнейшую с 1960 года поставку топлива на Кубу

Груз, состоящий из 250 тыс. баррелей дизельного топлива и бензина, будет предназначен исключительно для частного сектора.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Американская трейдинговая компания Vanguard Energy готовит поставку на Кубу 250 тыс. баррелей дизельного топлива и бензина. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава компании Мэтью Кланн.

Как отмечает Bloomberg, это может стать крупнейшей поставкой американского топлива на остров с 1960 года. Груз — 100 тыс. баррелей бензина и 150 тыс. баррелей дизельного топлива — будет предназначен исключительно для частного сектора. Предполагается, что этого объема хватит для удовлетворения стандартного спроса на протяжении 11 дней.

Vanguard Energy ранее отправляла на Кубу небольшие партии бензина и дизельного топлива, пишет Bloomberg. Поставка на остров новой крупной партии находится пока на этапе переговоров, но компания уже зафрахтовала для рейса судно под флагом США, договорилась о поставке с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и арендовала на Кубе резервуары для хранения и распределения топлива.

Ситуация на Кубе резко ухудшилась в конце января после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. С февраля Вашингтон принял уже несколько пакетов санкций в отношении карибской республики, в результате чего ситуация на острове приобрела характер кризисной. Периоды отключения электричества в республике длятся по несколько часов, в разных районах они превышают сутки и более.

Национальная электроэнергетическая компания периодически сообщает о выходе из строя электростанций страны, оборудование на которых устарело и нуждается в ремонте. Также на всей территории Кубы, в том числе в Гаване, наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением и газообеспечением. Ситуацию осложняет особенно жаркая погода, характерная для летнего периода времени на острове.

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