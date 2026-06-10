Bloomberg: компания США готовит крупнейшую с 1960 года поставку топлива на Кубу

Ситуация на Кубе резко ухудшилась в конце января после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. С февраля Вашингтон принял уже несколько пакетов санкций в отношении карибской республики, в результате чего ситуация на острове приобрела характер кризисной. Периоды отключения электричества в республике длятся по несколько часов, в разных районах они превышают сутки и более.