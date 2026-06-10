Новая жилая застройка появится в Донецке

Земельный участок, находящийся в госсобственности, для реализации масштабного инвестпроекта предоставляется в аренду одному из застройщиков без права торгов. Такое распоряжение подписано главой ДНР Денисом Пушилиным. Строительство спорткомплекса было «заморожено» в 2014 году. Там, по задумке застройщиков, планировалось возведение арены для матчей хоккейной команды.