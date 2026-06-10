Новая жилая застройка появится в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Калининском районе Донецка на месте недостроенного спорткомплекса «Кальмиус Арена» появятся многоэтажки.
Земельный участок, находящийся в госсобственности, для реализации масштабного инвестпроекта предоставляется в аренду одному из застройщиков без права торгов. Такое распоряжение подписано главой ДНР Денисом Пушилиным. Строительство спорткомплекса было «заморожено» в 2014 году. Там, по задумке застройщиков, планировалось возведение арены для матчей хоккейной команды.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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