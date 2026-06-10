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В Иркутской области выделять 7,5 млн рублей на первое производство бумажных стаканов

Прогнозируемая выручка составит около 50 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 июня. В Иркутской области компания ООО «Тим Трейд» получит 7,5 млн рублей по льготному кредитованию для запуска в регионе производства бумажных стаканов. По прогнозам экспертов предприятия будущая выручка может составить около 50 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, кредит одобрен наблюдательным советом Фонда развития промышленности Приангарья. Займ предоставлен сроком на пять лет по льготной ставке (1% годовых в первые три года пользования). Общий бюджет проекта составит 45 млн рублей.

«Средства займа планируется направить на приобретение современного оборудования для выпуска бумажных стаканов различных форматов. В состав производственной линии войдут машины для изготовления стаканов, оборудование для флексографской печати, бумагорезательные и бумагоделательные машины. Всё оборудование является полностью автоматизированным и позволяет выполнять полный цикл производства продукции», — отметил министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский.

На предприятии будут производить как однослойные, так и двухслойные стаканы объёмом 250, 350, и 400 мл. Двухслойные стаканы будут иметь полноцветную печать. Производительность составит более 5,7 млн штук однослойной продукции и более 4,8 млн штук двухслойной продукции. Компания-производитель на рынке региона с 2015 года. Специализируется на поставке товаров для общепита, упаковочных и клининговых компаний. В прошлом году предприятие стало участников федерального проекта «Производительность труда».

«В настоящее время производители бумажных стаканов в Иркутской области отсутствуют, а поставки осуществляются преимущественно из других регионов страны. Запуск собственного производства позволит сократить логистические расходы, ускорить сроки поставки продукции потребителям и повысить устойчивость региональных цепочек поставок», — рассказал директор Фонда развития промышленности Приангарья Яна Шевченко.

По прогнозам сумма налоговых отчислений будущего предприятия составит около 12 млн рублей в бюджет различных уровней. Также для трудоустройства появятся новые рабочие места.

Сырьё для изготовления продукции будут закупать у отечественных поставщиков. В основы стаканов войдёт картон с полиэтиленовым покрытием. Для нанесения цветных изображений используют флексографские краски на водной основе.

Ранее агентство рассказывало, что в Братске по соглашению с Китаем будут производить фармсубстанции. Решение было принято Россией и КНР во время ПМЭФ (18+).