В Иркутской области выделять 7,5 млн рублей на первое производство бумажных стаканов

На предприятии будут производить как однослойные, так и двухслойные стаканы объёмом 250, 350, и 400 мл. Двухслойные стаканы будут иметь полноцветную печать. Производительность составит более 5,7 млн штук однослойной продукции и более 4,8 млн штук двухслойной продукции. Компания-производитель на рынке региона с 2015 года. Специализируется на поставке товаров для общепита, упаковочных и клининговых компаний. В прошлом году предприятие стало участников федерального проекта «Производительность труда».