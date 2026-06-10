Новосибирские аграрии пересматривают посевные портфели, чтобы заработать на масличных культурах

Под масличный лен отведут 98 тысяч гектаров, что на 6 тысяч меньше показателя прошлого года. При этом, по оценкам экспертов, стратегическим ресурсом промышленного суверенитета страны становится лен-долгунец. В 2011 году Новосибирская область была первой в стране по урожайности этой культуры — с 5 815 гектаров заготовили более 100 тысяч тонн льна. Самый богатый урожай в тот год собрали в Маслянинском и Искитимском районах, сообщал Минсельхоз региона.