Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Планы правительства ДНР на 2026 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Создание добровольческого противодронового отряда «БАРС ДНР», развитие транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», восстановление мирных объектов — эти и другие приоритетные вопросы обсудили на оперативном совещании.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Создание добровольческого противодронового отряда «БАРС ДНР», развитие транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», восстановление мирных объектов — эти и другие приоритетные вопросы обсудили на оперативном совещании.

Добровольческий отряд создается для защиты критически важных инфраструктурных объектов: школ, больниц, детских садов и обеспечения безопасности жителей.

До конца года планируем восстановить более 900 километров дорог, а всего к 2030 году — три с половиной тысячи километров. Покрытие отремонтировали уже на участке более 145 километров. Продолжаем установку новых светофоров и дорожных знаков. 79 объектов, поврежденных обстрелами противника, восстановили с начала года. Среди них 4 учебных заведения, 3 детских сада, по одному объекту культуры и здравоохранения. В работе ещё 440. Более 120 из них — многоквартирные дома. Развитие транспортной инфраструктуры, восстановление и строительство мирных объектов идет по Народной Программе Единой России, созданной на основе наказов и пожеланий жителей ДНР.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

16+

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше