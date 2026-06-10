Планы правительства ДНР на 2026 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Создание добровольческого противодронового отряда «БАРС ДНР», развитие транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», восстановление мирных объектов — эти и другие приоритетные вопросы обсудили на оперативном совещании.
Добровольческий отряд создается для защиты критически важных инфраструктурных объектов: школ, больниц, детских садов и обеспечения безопасности жителей.
До конца года планируем восстановить более 900 километров дорог, а всего к 2030 году — три с половиной тысячи километров. Покрытие отремонтировали уже на участке более 145 километров. Продолжаем установку новых светофоров и дорожных знаков. 79 объектов, поврежденных обстрелами противника, восстановили с начала года. Среди них 4 учебных заведения, 3 детских сада, по одному объекту культуры и здравоохранения. В работе ещё 440. Более 120 из них — многоквартирные дома. Развитие транспортной инфраструктуры, восстановление и строительство мирных объектов идет по Народной Программе Единой России, созданной на основе наказов и пожеланий жителей ДНР.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
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