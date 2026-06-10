Глава Росстандарта сообщил о появлении ГОСТов для электросамокатов и велосипедов

Кроме того, по словам главы Росстандарта, появился ГОСТ для электровелосипедов, внесена поправка в ГОСТ о регистрационных знаках, а также внесены изменения в ГОСТы с дорожными знаками. «Появились, например, такие знаки, как полоса для средств индивидуальной мобильности или знак, разрешающий движение для любых видов транспорта, кроме средств индивидуальной мобильности», — отметил Шалаев.