Глава Росстандарта сообщил о появлении ГОСТов для электросамокатов и велосипедов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Работа по разработке ГОСТов для электрических средств индивидуальной мобильности уже выполнена — появился стандарт для электровелосипедов, внесены поправки в ГОСТ, касающиеся регистрационных и дорожных знаков. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев на полях ПМЭФ-2026.
«Ограничить или запретить все, что касается средств индивидуальной мобильности, в принципе, невозможно. Во всем мире интерес к ним растет. Поэтому в первую очередь для целей классификации и определения безопасности был разработан ГОСТ на электрические средства индивидуальной мобильности», — сказал он.
Кроме того, по словам главы Росстандарта, появился ГОСТ для электровелосипедов, внесена поправка в ГОСТ о регистрационных знаках, а также внесены изменения в ГОСТы с дорожными знаками. «Появились, например, такие знаки, как полоса для средств индивидуальной мобильности или знак, разрешающий движение для любых видов транспорта, кроме средств индивидуальной мобильности», — отметил Шалаев.
Он также добавил, что работа по этому направлению будет продолжаться в развитие плана по повышению безопасности дорожного движения.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 10:00 мск.