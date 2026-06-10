В РФ зафиксировали резкое снижение цен на сезонные ягоды: во сколько теперь обойдется килограмм черешни

В последнее время также фиксируют снижение стоимости отдыха для россиян за границей. Это связано с укреплением рубля. Заметно дешевле стал отдых в азиатских странах. По данным АТОР, зарубежные туры в целом подешевели на 9 процентов. Цены на азиатские направления снизились сильнее. Отдых в Таиланде стал дешевле на 17,8 процента, в Китае — на 16 процентов. В Турции и Египте стоимость отдыха снизилась на 5,3 процента и 2 процента соответственно.