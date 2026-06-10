В ЕАЭС будут разрабатывать ж/д стандарты по-новому

В Евразийском экономическом союзе актуализировали программы по разработке межгосударственных стандартов по безопасности на железной дороге. Казахстан инвестирует более $23 млрд в развитие транспортных коридоров.
Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку 31 межгосударственного стандарта на основе национальных стандартов государств ЕАЭС, пересмотр 17 межгосударственных стандартов, внесение изменений в два межгосударственных стандарта, разработку межгосударственных стандартов на основе двух методик испытаний и разработку трёх новых межгосударственных стандартов.
По программе к техрегламенту на высокоскоростной железнодорожный транспорт будут разработаны 24 межгосударственных стандарта на основе национальных стандартов государств-членов, пересмотрены 20 межгосударственных стандартов. В ЕЭК планируют внести изменения в девять межгосударственных стандартов, разработать межгосударственный стандарт на основе методики испытаний и два новых межгосударственных стандарта.
Программой к техрегламенту на инфраструктуру железнодорожного транспорта предусмотрены разработка 14 межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов государств Союза, пересмотр восьми межгосударственных стандартов, внесение изменений в два межгосударственных стандарта и разработка трёх новых межгосударственных стандартов. По отдельным межгосударственным стандартам ответственный разработчик не определён и установлен статус «Перспективная разработка».