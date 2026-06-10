В ЕАЭС будут разрабатывать ж/д стандарты по-новому

По программе к техрегламенту на высокоскоростной железнодорожный транспорт будут разработаны 24 межгосударственных стандарта на основе национальных стандартов государств-членов, пересмотрены 20 межгосударственных стандартов. В ЕЭК планируют внести изменения в девять межгосударственных стандартов, разработать межгосударственный стандарт на основе методики испытаний и два новых межгосударственных стандарта.