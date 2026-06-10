Цена на золото упала ниже $4200 впервые с 23 марта

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года упала ниже 4200 долларов за тройскую унцию, чего не наблюдалось с 23 марта 2026 года, следует из информации биржи Comex.
В соответствии с данными на 05:33 мск, цена на драгоценный металл составляла 4198,2 доллара (спад на 3,79%). К 05:38 мск стоимость фьючерса стала снижаться медленнее и установилась на отметке 4207 долларов за тройскую унцию.
Напомним, ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные, озвученные министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, написало, что объёмы добычи золота в России в 2026 году может быть значительно выше прежних оценок. Так, в стране намерены добыть от 480 до 500 тонн этого драгоценного металла.