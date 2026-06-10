Цена на золото упала ниже $4200 впервые с 23 марта

Напомним, ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные, озвученные министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, написало, что объёмы добычи золота в России в 2026 году может быть значительно выше прежних оценок. Так, в стране намерены добыть от 480 до 500 тонн этого драгоценного металла.