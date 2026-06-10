Муниципалитет Братска больше не занимается жилищным контролем

Александр Юрочкин сообщил, что 20 февраля 2026 года Федеральным законом № 23-ФЗ были внесены изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
— Этим законом из числа полномочий органа местного самоуправления с 1 сентября 2026 года полностью исключаются функции по осуществлению муниципального жилищного контроля. Сейчас надзорные полномочия закреплены на уровне органа исполнительной власти — Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области. Попросту говоря — администрация города больше не дублирует функции жилищного надзора, — сообщил Александр Юрочкин.
В связи с этим некоторые нормативные акты Думы Братска, которые регламентировали порядок такого контроля, будут признаны недействительными.
Стоит пояснить, что муниципальный жилищный контроль дублировал лишь небольшую часть функций жилищной инспекции. Муниципальный контроль, прежде всего, существовал для проверки соблюдения предпринимателями и гражданами обязательных требований, которые установлены в отношении муниципального жилищного фонда, и ещё несколько функций, крайне туманных в своих определениях.