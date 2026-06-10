Муниципалитет Братска больше не занимается жилищным контролем. Впрочем, эти функции не несут и все остальные муниципалитеты страны. Об этом на заседании постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности рассказал и. о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска Александр Юрочкин, передает ИА «ТК Город».