Объем рынка защиты LLM в России может превысить 1 млрд рублей в 2026 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем российского рынка решений для защиты рабочих процессов с большими языковыми моделями (LLM) может превысить 1 млрд рублей по итогам 2026 года. Прогнозом с ТАСС поделился разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft.
В компании отмечают, что активное внедрение генеративного ИИ в корпоративной среде порождает новые риски — инфраструктурные и в безопасности. По оценке Orion soft, рынок AI Security в России находится на ранней стадии формирования.
Лидер продукта StarGuard AI в Orion soft Никита Векессер отметил, что спрос на защиту ИИ будет расти опережающими темпами в течение ближайших 12−18 месяцев. Драйверами роста специалист назвал требования регуляторов, увеличение числа ИИ-ассистентов и агентских систем.