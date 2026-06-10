Объем рынка защиты LLM в России может превысить 1 млрд рублей в 2026 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем российского рынка решений для защиты рабочих процессов с большими языковыми моделями (LLM) может превысить 1 млрд рублей по итогам 2026 года. Прогнозом с ТАСС поделился разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft.