Балынин ответил, как повлияет снижение курса доллара на цены на технику

Отдельно подчеркну, что переложение изменения курсов валют в цены всегда происходит постепенно, так как у продавцов есть запасы, приобретённые при другом курсе. При этом рынок техники является высококонкурентным, и, по моим прогнозам, продавцы с целью быстрой продажи своих товаров (особенно моделей прошлых лет) вполне могут объявлять приятные скидки в летний сезон (10−25%)", — объяснил эксперт.