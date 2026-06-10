Балынин ответил, как повлияет снижение курса доллара на цены на технику

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 10 июня на уровне 71,73 рубля. Как снижение курса повлияет на цены на технику, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
"В плане влияния курса доллара на цены оно сейчас является небольшим. Во многом это связано с тем, что расчёты с нашими ключевыми партнёрами за товары проходят в национальных валютах (российском рубле и валютах дружественных стран).
Отдельно подчеркну, что переложение изменения курсов валют в цены всегда происходит постепенно, так как у продавцов есть запасы, приобретённые при другом курсе. При этом рынок техники является высококонкурентным, и, по моим прогнозам, продавцы с целью быстрой продажи своих товаров (особенно моделей прошлых лет) вполне могут объявлять приятные скидки в летний сезон (10−25%)", — объяснил эксперт.
Ранее экономист Балынин поделился прогнозом на возможное снижение курса доллара до конца года до 60 рублей. При этом он уточнил, что наиболее вероятны колебания в интервале 63−72 рубля за доллар.