В Ricci назвали самую дорогую кладовку в новостройке Москвы

ЦАО сохраняет лидерство по средней стоимости кладовок благодаря концентрации высокобюджетных проектов, отметила заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью компании Ricci Наталия Кузнецова. «На конец мая 2026 года средняя стоимость келлеров в экспозиции составила здесь 5 млн рублей, что почти в три раза превышает средний показатель по рынку в старых границах Москвы. При этом за последний год объем предложения кладовых помещений в округе увеличился в 8,5 раза за счет выхода новых премиальных и делюкс-проектов», — сказала она.