В Ricci назвали самую дорогую кладовку в новостройке Москвы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Самая дорогая кладовая комната в новостройке в старых границах Москвы продается за 20,8 млн рублей. Об этом говорится в материалах инвестиционно-консалтинговой компании Ricci, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Согласно данным на конец мая 2026 года, самая дорогая кладовая на первичном рынке жилья в старых границах Москвы экспонируется за 20,8 млн рублей. Келлер площадью 9,9 кв. м расположен в клубном доме делюкс-класса на Остоженке недалеко от храма Христа Спасителя», — отмечается в материалах.
ЦАО сохраняет лидерство по средней стоимости кладовок благодаря концентрации высокобюджетных проектов, отметила заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью компании Ricci Наталия Кузнецова. «На конец мая 2026 года средняя стоимость келлеров в экспозиции составила здесь 5 млн рублей, что почти в три раза превышает средний показатель по рынку в старых границах Москвы. При этом за последний год объем предложения кладовых помещений в округе увеличился в 8,5 раза за счет выхода новых премиальных и делюкс-проектов», — сказала она.
По данным аналитиков, ситуация в ЦАО развивается вопреки общерыночному тренду: за последний год сокращение количества экспонируемых кладовок было зафиксировано в семи из девяти административных округов Москвы.
«Обеспеченность келлерами закономерно растет по мере повышения класса жилья, отражая различия в стандартах проектирования и потребностях покупателей. При этом кладовые помещения по-прежнему остаются менее приоритетной опцией для девелоперов по сравнению с машино-местами. Ограниченный объем нового предложения формирует дефицит на рынке, который поддерживает высокую стоимость таких помещений. В результате средняя стоимость кладовых в экспозиции за последний год увеличилась почти в 1,5 раза и достигла 1,6 млн рублей», — отмечает Наталия Кузнецова.
Самое дешевое кладовое помещение на первичном рынке в старых границах столицы площадью 3 кв. м продается в жилом комплексе комфорт-класса в САО за 349 тыс. рублей. В округе зафиксирована самая низкая средняя цена кладовок — 700 тыс. рублей за объект.