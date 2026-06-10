Ремонт улицы Янгеля в Братске и нанесение разметки на городские дороги в ближайшее время ускорится

Депутат Думы Братска Лариса Павлова заметила, что работы по ремонту, как она видела, идут не очень активно. Напомним, ООО «Братская строительная компания» в 2025 году за счёт средств регионального бюджета в срок выполнила ремонт улицы Обручева. Администрация города ещё 27 октября 2025 года заключила с этой организацией контракт на ремонт улицы Янгеля, но ООО БСК не получила из регионального бюджета всю сумму за уже выполненную работу. Организация не заплатила налоги, её счета были арестованы, речь шла о банкротстве, соответственно, речь шла и о срыве контракта на ремонт улицы Янгеля. Задолженность регионального бюджета перед БСК составила более 280 миллионов рублей. Региональный бюджет, который испытывает большие трудности, погасил значительную часть задолженности.