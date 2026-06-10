Ремонт улицы Янгеля в Братске и нанесение разметки на городские дороги в ближайшее время ускорится

Ремонтом дороги по улице Янгеля занимается ООО БСК, срок выполнения работ установлен с 20 апреля по 20 октября 2026 года, цена контракта составляет 225 миллионов рублей.
Депутат Думы Братска Лариса Павлова заметила, что работы по ремонту, как она видела, идут не очень активно. Напомним, ООО «Братская строительная компания» в 2025 году за счёт средств регионального бюджета в срок выполнила ремонт улицы Обручева. Администрация города ещё 27 октября 2025 года заключила с этой организацией контракт на ремонт улицы Янгеля, но ООО БСК не получила из регионального бюджета всю сумму за уже выполненную работу. Организация не заплатила налоги, её счета были арестованы, речь шла о банкротстве, соответственно, речь шла и о срыве контракта на ремонт улицы Янгеля. Задолженность регионального бюджета перед БСК составила более 280 миллионов рублей. Региональный бюджет, который испытывает большие трудности, погасил значительную часть задолженности.
Учитывая, что второй транш пришел ООО БСК неделю назад, у подрядчика ещё не было достаточно времени, чтобы закупить бортовой камень и битум. Сейчас он планирует нарастить темп. Напомню, что первый транш — первые 100 миллионов, подрядчик направил на то, чтобы снять все свои вопросы с банкротством, — сообщил Роман Мельников. — И региональный бюджет всё ещё должен порядка 60 миллионов рублей подрядчику. По информации минтранса, вся сумма должна поступить в первой половине июня.
Касаемо дорожной разметки, как сообщил и.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Александр Юрочкин, контракт с подрядчиком заключен, и с 15 июня несколько единиц техники выходит на улицы для нанесения разметки.
Контракт был разыгран поздно потому, что возникли гарантийные обязательства у подрядной организации, которая в прошлом году выполняла большой объём работы по нанесению пластиковой разметки. Этот объём работ обследовали, дефектовали, направили претензию, убрали эти работы из тела контракта, привели в соответствие схему, по которой разыгрывался аукцион, и это повлекло позднее заключение контракта, — пояснил Александр Юрочкин. — Работы по гарантии не вошли в контракт. Отмечу, что Дорожная служба города Братска точечно с мая месяца наносит разметку на пешеходных переходах. У ДСГБ всего один автомобиль, предназначенный для таких работ, поэтому за короткий срок выполнить большой объём невозможно.