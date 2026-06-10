В России утверждено 176 стандартов в области ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. В России с 2019 по 2026 годы утверждено уже 176 стандартов в области искусственного интеллекта. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Росстандарта Антон Шалаев на полях ПМЭФ.