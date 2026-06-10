В России утверждено 176 стандартов в области ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. В России с 2019 по 2026 годы утверждено уже 176 стандартов в области искусственного интеллекта. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Росстандарта Антон Шалаев на полях ПМЭФ.
«В настоящее время фонд документов национальной системы стандартизации в области искусственного интеллекта состоит уже из 176 стандартов, утвержденных с 2019 по 2026 годы», — сказал он.
Глава Росстандарта отметил, что Россия вошла в число стран-лидеров по наличию стандартов в области верификации технологий, применяемых в ИИ.
В сфере беспилотного транспорта действует уже 8 первых ГОСТов на высокоавтоматизированные транспортные средства, работа в этом направлении продолжается, добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 10:00 мск.