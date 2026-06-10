В Красноярском крае через суд изъяли более 150 га неиспользуемых сельхозземель

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с начала года принудительно изъяли 15 неиспользуемых сельскохозяйственных участков общей площадью 150,9 га.
Как сообщили в Россельхознадзоре, речь идет о землях, которые более трех лет подряд не использовались по назначению. Участки изъяли у собственников в судебном порядке по материалам ведомства.
С начала года специалисты краевого Россельхознадзора обследовали 90,6 тыс. га сельхозземель. Признаки зарастания сорными растениями, деревьями и кустарниками выявили на площади 36,8 тыс. га.
По итогам проверок правообладателям и арендаторам объявили 789 предостережений. Также выдано 89 предписаний об устранении нарушений. Собственникам указали на необходимость очистить участки от сорняков и использовать землю для сельскохозяйственных целей.
В ведомстве пояснили, что если участок не используется три года и более, а предписание не исполняется, Россельхознадзор инициирует процедуру изъятия.
Кроме уже изъятых участков, с начала года ведомство направило в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края материалы еще по 12 неиспользуемым земельным участкам общей площадью 388,1 га. В дальнейшем их могут изъять у собственников и продать с публичных торгов.