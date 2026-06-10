В Красноярском крае через суд изъяли более 150 га неиспользуемых сельхозземель

Кроме уже изъятых участков, с начала года ведомство направило в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края материалы еще по 12 неиспользуемым земельным участкам общей площадью 388,1 га. В дальнейшем их могут изъять у собственников и продать с публичных торгов.