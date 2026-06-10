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Без альтернативы: Россия напомнила о своем контроле над Севморпутём

Северный морской путь остается открытым для международного судоходства, однако его эксплуатация напрямую связана с российской инфраструктурой и сервисами.

Северный морской путь остается открытым для международного судоходства, однако его эксплуатация напрямую связана с российской инфраструктурой и сервисами. Об этом в интервью газете «Известия» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам главы ведомства, маршрут доступен для использования любыми государствами. При этом суда, следующие по Севморпути, будут пользоваться российским ледокольным сопровождением, поддержкой аварийно-спасательных служб и навигационной информацией, поступающей со спутниковой группировки РФ.

Чекунков подчеркнул, что Россия сохраняет суверенитет над этой транспортной артерией. Он отметил, что обеспечение безопасности и сопровождение судов на всем протяжении маршрута осуществляется российской стороной.

Министр также обратил внимание на то, что товары европейского происхождения уже доставляются по Северному морскому пути. В ряде случаев перевозки выполняются судами под китайским флагом.

Как отметил Чекунков, интерес к арктическому маршруту продолжает увеличиваться. Одной из причин он назвал возникшие сложности на традиционных морских направлениях, проходящих через Ближний Восток.

Также фактором привлекательности Севморпути министр назвал его роль в развитии международной логистики между Европой и Азией. По его словам, расширение грузопотока способствует укреплению значения маршрута как одного из ключевых транспортных коридоров в северных широтах.

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