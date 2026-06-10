На ПМЭФ-2026 «Росатом» и Ростовская область продлили соглашение о сотрудничестве

«Опережающее развитие “атомных” городов является частью стратегий “Росатома” и регионов, где работают наши предприятия. В Волгодонске Ростовской области расположены наши энергетические и машиностроительные активы — Ростовская АЭС и легендарный “Атоммаш”. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии города и вместе с руководством Ростовской области будем делать всё, чтобы он оставался современным, привлекательным для молодёжи и комфортным для жизни», — отметил Алексей Лихачев.