На ПМЭФ-2026 «Росатом» и Ростовская область продлили соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 госкорпорация «Росатом» и Ростовская область продлили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Стороны продлили на пять лет соглашение, действующее с 2015 года. Главный акцент в нём делается на совместном развитии Волгодонска — города-спутника Ростовской АЭС. В ближайшие годы в городе атомщиков планируется провести капитальный ремонт образовательных учреждений, улучшить качество медицинского обслуживания, благоустроить общественные пространства, дорожную инфраструктуру и направить средства на поддержку комплекса «Умный город Волгодонск».
«Росатом у нас в регионе показывает яркий пример социально ответственного бизнеса. Мы благодарны руководству госкорпорации за эту принципиальную позицию и значительные инвестиции, вложенные в инфраструктуру Волгодонска. Социальные объекты, которые построены благодаря Росатому, являются точками притяжения для жителей города. Благодарен, что эта работа продолжается», — сказал Юрий Слюсарь.
«Опережающее развитие “атомных” городов является частью стратегий “Росатома” и регионов, где работают наши предприятия. В Волгодонске Ростовской области расположены наши энергетические и машиностроительные активы — Ростовская АЭС и легендарный “Атоммаш”. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии города и вместе с руководством Ростовской области будем делать всё, чтобы он оставался современным, привлекательным для молодёжи и комфортным для жизни», — отметил Алексей Лихачев.
Напомним, за весь период действия соглашения «Росатома» и Ростовской области в Волгодонске проведена санация городского коллектора, приобретены специальный транспорт, автомобили скорой помощи и уборочная техника, оснащены диагностическим оборудованием медицинские учреждения города, проведены капитальный ремонт дорог, ремонтные работы в образовательных учреждениях города, построены общеобразовательная школа на 600 мест, центр единоборств и реализованы другие мероприятия.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.