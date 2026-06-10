Еще 50 километров донских дорог отремонтируют за счет экономии на торгах

Эффективная работа по заключению государственных контрактов на ремонт участков автодорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дала региону дополнительный ресурс для развития транспортной сети. По результатам торгов образовалась экономия средств, которые по распоряжению губернатора Юрия Слюсаря направлены на ремонт еще 16 участков региональных и межмуниципальных дорог.