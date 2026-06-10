Еще 50 километров донских дорог отремонтируют за счет экономии на торгах

Эффективная работа по заключению государственных контрактов на ремонт участков автодорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дала региону дополнительный ресурс для развития транспортной сети. По результатам торгов образовалась экономия средств, которые по распоряжению губернатора Юрия Слюсаря направлены на ремонт еще 16 участков региональных и межмуниципальных дорог.
Изначально в планы на 2026 год входило привести в нормативное состояние 114 участков общей протяженностью 315 километров. Благодаря экономии удалось расширить программу еще на 50 км.
Дополнительные 16 участков общей протяженностью 50 км расположены в 15 муниципальных районах области: Азовском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском (два участка), Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Красносулинском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском.
Выбор этих участков был продиктован анализом запросов жителей и объективным мониторингом состояния дорожного покрытия.
— При составлении планов всегда исходим из реальных потребностей жителей. Важно, чтобы обновленные дороги обеспечивали доступ к социальным объектам, спортивным центрам и зонам отдыха, повышая мобильность граждан, — рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова.
Заместитель губернатора уточнила, что все контракты заключены и подрядчики уже приступили к работе.
В соответствии с государственными контрактами все работы по ремонту участков региональных и межмуниципальных дорог планируется завершить к концу осени.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.