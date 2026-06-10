Миронов предложил обязать ЦБ согласовывать с ГД повышение ключевой ставки

Он добавил, что порог в 7% выбран исходя из действующей инфляционной цели Банка России. «При целевом уровне инфляции около 4% ключевая ставка 7% уже предполагает положительную реальную ставку порядка 3 процентных пунктов. Такой разрыв достаточен для сохранения сдерживающего характера денежно-кредитной политики и учета инфляционных рисков», — отметил депутат.