Миронов предложил обязать ЦБ согласовывать с ГД повышение ключевой ставки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект о согласовании с Госдумой решения Центрального банка РФ о ключевой ставке выше 7%. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», обязав ЦБ РФ принимать решение о введении ключевой ставки выше 7% только с согласия Госдумы. Кроме того, предлагается установить, что отчетность Банка России должна содержать анализ влияния денежно-кредитной политики на ипотечное жилищное кредитование.
«Наша инициатива вводит парламентскую процедуру для решений, последствия которых выходят за пределы текущего финансового регулирования и затрагивают широкий круг граждан и организаций», — пояснил ТАСС Миронов.
Он добавил, что порог в 7% выбран исходя из действующей инфляционной цели Банка России. «При целевом уровне инфляции около 4% ключевая ставка 7% уже предполагает положительную реальную ставку порядка 3 процентных пунктов. Такой разрыв достаточен для сохранения сдерживающего характера денежно-кредитной политики и учета инфляционных рисков», — отметил депутат.