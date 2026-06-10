Касперский рассказал о «протестных» зарубежных клиентах

«Лабораторию Касперского» два года назад ограничили в работе в США. Касперский признал, что с 2022 года сократились продажи и в Европе, но фокус компании уже перемещен на Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Также, по его словам, «очень интересно и динамично развиваются дела в Индии».