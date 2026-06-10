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Касперский рассказал о «протестных» зарубежных клиентах

Глава компании «Лаборатория Касперского» уточнил, что такие люди используют про прокси-соединения, чтобы пользоваться продуктами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. У «Лаборатории Касперского» остается «протестная аудитория» за рубежом, которая использует прокси-соединения, чтобы пользоваться ее продуктами. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ сообщил глава компании Евгений Касперский.

«За рубежом остается “протестная аудитория”, лояльные клиенты, которые пользуются нашими продуктами, даже если есть технический бан. Пользуются через прокси-соединение», — сказал он.

«Лабораторию Касперского» два года назад ограничили в работе в США. Касперский признал, что с 2022 года сократились продажи и в Европе, но фокус компании уже перемещен на Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Также, по его словам, «очень интересно и динамично развиваются дела в Индии».

На вопрос о том, могло ли раскрытие кибершпионских операций США быть причиной ограничений, Касперский заявил, что «официально это никто не подтверждал». Однако добавил, что это «совпадает по времени». «Совпадение? Не думаю», — отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.

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