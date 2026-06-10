«Титановая долина» вошла в топ рейтинга индустриальных парков России

Особая экономическая зона «Титановая долина» в Свердловской области в рейтинге индустриальных парков России в 2025 году заняла пятое место в топе по влиянию на экономику региона. По уровню вклада в экономику страны и эффективности управления ОЭЗ стала шестой, сообщил губернатор Денис Паслер со ссылкой на исследование аналитического центра «Эксперт».