eSIM.World: число покупок eSIM для туризма через банки выросло в 2,5 раза в мае

Как показывает аналитика сервиса, выбор срока действия пакета зависит от направления. Тарифы на 30 дней чаще выбирают для поездок в Турцию (25%), Китай (14%) и Таиланд (11%). Пакеты на 14 дней наиболее востребованы для Вьетнама (13,4%), а короткие пакеты на 1−3 дня — для Казахстана (7%) и Армении (9%). Безлимитные тарифы чаще всего приобретают для поездок в Турцию (23%), Китай (18%), Египет (6%), Казахстан (5%) и Узбекистан (4%).