eSIM.World: число покупок eSIM для туризма через банки выросло в 2,5 раза в мае

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество покупок туристических виртуальных sim-карт (eSIM) через мобильные приложения банков увеличилось в 2,5 раза в мае по сравнению с апрелем 2026 года. Всплеск спроса пришелся на период майских праздников, следует из данных магазина туристических eSIM eSIM.World (имеется в распоряжении ТАСС).
По сравнению с маем 2025 года заметнее всего вырос спрос на eSIM для путешествий в Китай (+12%), Узбекистан (+3%), Армению (+3%) и Японию (+2,5%). При этом снизилось количество покупок для поездок в Таиланд (-13%) и Объединенные Арабские Эмираты (-5%).
Как показывает аналитика сервиса, выбор срока действия пакета зависит от направления. Тарифы на 30 дней чаще выбирают для поездок в Турцию (25%), Китай (14%) и Таиланд (11%). Пакеты на 14 дней наиболее востребованы для Вьетнама (13,4%), а короткие пакеты на 1−3 дня — для Казахстана (7%) и Армении (9%). Безлимитные тарифы чаще всего приобретают для поездок в Турцию (23%), Китай (18%), Египет (6%), Казахстан (5%) и Узбекистан (4%).
Аналитики ожидают, что востребованность продукта продолжит расти во время летнего сезона отпусков. По их информации, чаще всего виртуальные сим-карты приобретали для поездок в Турцию (26% от всех покупок), Китай (16%), Таиланд и Египет (по 6%), Вьетнам (5,5%) и Казахстан (4%). Сервис по приобретению туристических eSIM в мобильных приложениях банков от eSIM.World доступен клиентам Альфа-банка, ПСБ, Россельхозбанка, «Банка Приморье» и Металлинвестбанка.