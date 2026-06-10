Россия в I квартале экспортировала рекордный объем продукции АПК в страны ЕАЭС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия по итогам I квартала 2026 года экспортировала рекордный объем продукции АПК в страны ЕАЭС, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
«Согласно оценкам экспертов, за первый квартал 2026 года Россия поставила на рынки стран ЕАЭС около 3,6 млн тонн продукции АПК на сумму более 2,3 млрд долларов США. Годом ранее за первые три месяца экспорт составил почти 2,8 млн тонн на сумму порядка 1,9 млрд долларов США. Таким образом, объем поставок вырос на 28% в натуральном выражении и на 22% — в стоимостном», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас фиксируется рекордный объем поставок продукции АПК в страны ЕАЭС за первый квартал календарного года как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Предыдущий максимум в физическом выражении был достигнут в 2023 году — чуть более 3,4 млн тонн, а в денежном в 2025 году — около $1,9 млрд.
Уточняется, что в первом квартале 2026 года поставки в Казахстан превысили 2,3 млн тонн, в Белоруссию они составили около 890 тыс. тонн, в Киргизию — превысили 220 тыс. тонн, в Армению — превысили 90 тыс. тонн.
В «Агроэкспорте» отметили, что драйверами роста экспорта в страны ЕАЭС стали поставки зерновых, а также молочной, мясной продукции и других товаров АПК. Так, среди зерновых Россия нарастила отгрузку кукурузы в 18,6 раза — с 6,4 тыс. до 119 тыс. тонн, а пшеницы — в 3,2 раза, с 260 тыс. до 820 тыс. тонн. Также выросли поставки ячменя (на 40%), овса (в 25 раз), гречихи (в 11 раз) и ржи (в 1,7 раза).
«Поставки молочной продукции в натуральном выражении растут за счет молока и сливок, мясной — благодаря мясу и пищевым субпродуктам свиней», — добавляется в сообщении.