Россия в I квартале экспортировала рекордный объем продукции АПК в страны ЕАЭС

В «Агроэкспорте» отметили, что драйверами роста экспорта в страны ЕАЭС стали поставки зерновых, а также молочной, мясной продукции и других товаров АПК. Так, среди зерновых Россия нарастила отгрузку кукурузы в 18,6 раза — с 6,4 тыс. до 119 тыс. тонн, а пшеницы — в 3,2 раза, с 260 тыс. до 820 тыс. тонн. Также выросли поставки ячменя (на 40%), овса (в 25 раз), гречихи (в 11 раз) и ржи (в 1,7 раза).