В СФ заявили, что Россия против политизации климатической повестки

«С одной стороны, данные Росгидромета указывают на потенциальные выгоды: увеличение вегетационного периода, расширение пригодных для земледелия площадей и возможность освоения северных территорий, что уже проявляется в продвижении таких культур, как соя и подсолнечник, на восток и север. Однако, с другой стороны, аграрии на юге России, Поволжье и юге Сибири сталкиваются с засушливостью», — добавил он.