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В СФ заявили, что Россия против политизации климатической повестки

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что изменения климата представляют собой двойственный вызов для российского сельского хозяйства, требующий как стратегического осмысления, так и оперативных адаптационных мер.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Россия не политизирует климатическую повестку и призывает к этому международных партнеров. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Россия никогда не политизирует климатическую повестку, и к этому призываем всех международных партнеров. Изменения климата представляют собой двойственный вызов для российского сельского хозяйства, требующий как стратегического осмысления, так и оперативных адаптационных мер», — сказал парламентарий.

«С одной стороны, данные Росгидромета указывают на потенциальные выгоды: увеличение вегетационного периода, расширение пригодных для земледелия площадей и возможность освоения северных территорий, что уже проявляется в продвижении таких культур, как соя и подсолнечник, на восток и север. Однако, с другой стороны, аграрии на юге России, Поволжье и юге Сибири сталкиваются с засушливостью», — добавил он.

При этом подход к адаптации должен быть дифференцированным, учитывая уникальные природно-климатические зоны России и региональную специализацию сельского хозяйства, считает Двойных. «Минсельхоз регулярно формирует рекомендации, подчеркивая важность технического перевооружения, внедрения научно обоснованных систем земледелия и работу с семенами, адаптированными к меняющимся условиям. В конечном итоге, успех будет зависеть от нашей способности гибко и проактивно реагировать на эти изменения, превращая вызовы в возможности для устойчивого развития АПК», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.