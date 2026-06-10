Депутат Демин предложил индексировать лимиты налоговых вычетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Лимиты налоговых вычетов в России можно сделать индексируемыми ежегодно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на прошедшем ПМЭФ председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).
Он отметил, что сейчас лимиты вычетов, установленные в Налоговом кодексе, пересматриваются редко, и даже в случае принятия закона об их повышении новые величины тоже будут устаревать.
«На мой взгляд, перспективы [у идеи индексации налоговых вычетов] есть. Перспективы ежегодных индексаций в том, что не надо будет каждый год пересматривать эти нормы», — сказал Демин.
По его словам, индексацию налоговых вычетов для граждан можно увязать с ежегодным увеличением МРОТ или прожиточного минимума, а индексацию налоговых вычетов для предпринимателей проводить на уровне инфляции либо ввести «какую-то формулу, понятную, прозрачную для бизнеса, где учитывается инфляционная часть». «При применении такого алгоритма мы, с одной стороны, сильно разгрузим законодателей, а с другой — сделаем так, что наше законодательство [в сфере налоговых вычетов] будет актуальным на длинный срок», — сказал депутат.
В России действует целый ряд налоговых вычетов для граждан и бизнеса. В частности, стандартные налоговые вычеты для льготников и родителей, социальные вычеты — с расходов на образование, лечение и благотворительность, имущественные вычеты — с затрат на покупку жилья. Так, граждане могут получить из бюджета возврат уплаченного НДФЛ в размере до 260 тыс. рублей при покупке жилья и еще 390 тыс. рублей с уплаты процентов по ипотеке, эти лимиты не менялись с 2014 года.