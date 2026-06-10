Депутат Демин предложил индексировать лимиты налоговых вычетов

В России действует целый ряд налоговых вычетов для граждан и бизнеса. В частности, стандартные налоговые вычеты для льготников и родителей, социальные вычеты — с расходов на образование, лечение и благотворительность, имущественные вычеты — с затрат на покупку жилья. Так, граждане могут получить из бюджета возврат уплаченного НДФЛ в размере до 260 тыс. рублей при покупке жилья и еще 390 тыс. рублей с уплаты процентов по ипотеке, эти лимиты не менялись с 2014 года.