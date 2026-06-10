СДЭК назвал самые необычные посылки за весну 2026 года

Чаще всего посылки отправляли в марте, в том числе в связи с Международным женским днем. Наибольшее количество отправлений за всю весну пришлось на 10 марта — немного позже даты праздника. Кроме того, весна 2026 года оказалась на 5% активнее по числу отправлений, чем аналогичный период прошлого года. В топ-5 категорий заказов вошли «Одежда и обувь», «Красота и уход», «Бытовая техника и электроника», «Документы» и «Подарки и сувениры», поделились аналитики.