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СДЭК назвал самые необычные посылки за весну 2026 года

Речь идет о тюльпанах из зефира и орехоколе «Щелкунчик» в подарочной коробке.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Тюльпаны из зефира и орехокол «Щелкунчик» в подарочной коробке вошли в число наиболее необычных посылок, отправленных через СДЭК весной 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе логистического оператора.

«Среди необычных отправлений весны, опираясь на данные из накладных, СДЭК отметил шашлычный набор, рябину сладкоплодную со вкусом брусники, выпускные ленты, саженцы “Сладкое лето для внуков”, мед с молочком и пергой, орехокол “Щелкунчик” в подарочной коробке и тюльпаны из зефира», — говорится в сообщении.

Чаще всего посылки отправляли в марте, в том числе в связи с Международным женским днем. Наибольшее количество отправлений за всю весну пришлось на 10 марта — немного позже даты праздника. Кроме того, весна 2026 года оказалась на 5% активнее по числу отправлений, чем аналогичный период прошлого года. В топ-5 категорий заказов вошли «Одежда и обувь», «Красота и уход», «Бытовая техника и электроника», «Документы» и «Подарки и сувениры», поделились аналитики.

Самыми активными городами этой весны стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. Среди стран в топ-отправителей вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, США и Республика Корея. По количеству полученных посылок пятеркой лидеров стали Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, рассказали в СДЭК.

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