Росстандарт: российские ГОСТы в сфере атомной техники становятся международными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Российские ГОСТы в сфере космической и атомной техники последние несколько лет стабильно становятся международными. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев на полях ПМЭФ-2026.
«Когда наши стандарты во многом являются передовыми, зарубежным партнерам из дружественных стран интересно перенимать их в качестве передового опыта. Некоторые из этих стандартов становятся международными. Так, например, в сфере космической и атомной техники российские ГОСТы на протяжении последних лет стабильно становятся международными стандартами», — сказал он.
Глава ведомства отметил, что с 2022 по 2026 годы Росстандарт заключил двусторонние соглашения и меморандумы в области стандартизации в объеме, превышающем суммарный показатель за несколько предыдущих десятилетий.
«В наших ГОСТах заинтересованы. Так, на площадке ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве по стандартизации с Никарагуа. Коллеги хотят получить наши ГОСТы, чтобы понимать, какие требования действуют в нашей стране, и на этой основе развивать торгово-экономические отношения», — подчеркнул Шалаев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 10:00 мск.