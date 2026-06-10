Росстандарт: российские ГОСТы в сфере атомной техники становятся международными

«Когда наши стандарты во многом являются передовыми, зарубежным партнерам из дружественных стран интересно перенимать их в качестве передового опыта. Некоторые из этих стандартов становятся международными. Так, например, в сфере космической и атомной техники российские ГОСТы на протяжении последних лет стабильно становятся международными стандартами», — сказал он.