Минтраспорта проведет проверки на республиканских трассах

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, Национальный центр качества дорожных активов проведет комплексную проверку всех дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах республиканского значения.
Особое внимание будет уделено их корректному размещению, техническому состоянию, читаемости, а также соответствию действующей схеме организации дорожного движения, — сообщили в ведомстве.
Отдельно будут обследованы участки дорог после проведенных ремонтных работ, где могут сохраняться временные или устаревшие знаки, включая знаки, ограничивающие скорость движения. При выявлении несоответствий такие знаки будут демонтированы либо заменены на актуальные.
Также в рамках проверки будет оцениваться видимость дорожных знаков в темное время суток, наличие светоотражающих элементов, а также правильность их установки с учетом дорожных условий, — уточнили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что на дорогах республиканского значения установлено порядка 140 тыс. дорожных знаков, ежегодно обновляется около 10 тыс. знаков. В 2026 году планируется установка и замена порядка 8 тыс. дорожных знаков.