Уровень безработицы в Омской области упал до рекордных 2,8%

За первые три месяца текущего года в регионе официально насчитали 25 тысяч человек без работы. Статистическое исследование показало, что основную долю безработных составили женщины в возрасте около 40 лет, проживающие в городской местности, — на их долю пришлось 63% от общего числа. Также около 40% омичей, оставшихся без работы, не имеют профессионального образования.