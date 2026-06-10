Ремонт ЖК «Лазурные небеса» в Казани планируют завершить к началу осени

Восстановление жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани, серьезно пострадавшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре 2024 года, планируют завершить в начале осени 2026 года. Работы на объекте стартовали в июне, сообщает пресс-служба мэрии города.
Стоимость ремонта составит почти полмиллиарда рублей — 495 миллионов рублей. Финансирование выделено в рамках соглашения с министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Жилой комплекс «Лазурные небеса» (расположенный, предположительно, в Приволжском или Советском районе Казани) получил критические повреждения фасадной части во время волны атак беспилотников в декабре 2024 года. Ударной волной и осколками были выбиты окна, повреждены несущие и ненесущие конструкции стен, а также остекление балконов и лоджий на нескольких этажах.
Как пояснили в мэрии, ключевая технологическая проблема заключается в необходимости полного демонтажа поврежденного фасада здания. При этом строители обязаны обеспечить сохранность имущества жильцов, которое находится внутри квартир.