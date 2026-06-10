Первый в стране завод по производству карбамида построят в Актау

«В рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию в стране химической промышленности и диверсификации производимой продукции Правительством РК одобрено подписание Соглашения об инвестициях по проекту “Аммиачно-карбамидный комплекс на территории Мангистауской области” между министерством промышленности и строительства и ТОО “KazAzot PRIME”. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Первый в стране завод по производству карбамида будет построен в городе Актау. Общий объем инвестиций составит Т804,2 млрд. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В период строительства будет обеспечено около 1,5 тыс. рабочих мест, после запуска комплекса — 700 постоянных», — говорится в сообщении в среду.