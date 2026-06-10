ВТБ: каждый пятый опрошенный россиянин не знает, за какие услуги можно оформить налоговый вычет

Налоговый вычет — это определенная сумма дохода, которая не облагается налогом, или возврат части уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из-за некоторых понесенных расходов. Получить его может любой россиянин или иностранец, проживающий в стране более 183 дней в году и уплачивающий налог на доход в размере 13%. Его можно оформить по пяти категориям: стандартной, социальной, имущественной, профессиональной и инвестиционной.