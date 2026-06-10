15 регионов примут участие в XXI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России — 2026» в Красноярске

Ежегодно «Сокровища Севера» собирает более 400 участников из 25 регионов страны и остается одной из главных площадок по сохранению и популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов. В этом году выставка-ярмарка пройдет под девизом «В единстве народов — сила России».