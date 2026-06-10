15 регионов примут участие в XXI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России — 2026» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 12 по 16 августа на площадке Национального центра «Россия» на Енисее пройдет XXI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России — 2026».
На сегодняшний день на участие заявились представители 15 регионов страны.
Региональную локацию представит и Красноярский край. Экспозиция ознакомит гостей выставки с культурой коренных малочисленных народов, проживающих в нашем регионе.
Напомним, в Год единства народов России один из крупнейших культурных проектов страны — выставка-ярмарка «Сокровища Севера» впервые состоится не в Москве, а в столице Красноярского края.
Выставка традиционно представит культурное многообразие народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Гости смогут увидеть изделия народных художественных промыслов, авторские работы мастеров, национальные костюмы и предметы быта, ознакомиться с традиционной кухней и экологически чистой продукцией северных территорий.
Ярким дополнением станет XXI Фестиваль культур коренных малочисленных народов России «Кочевье Севера». В программу также войдут конкурс на лучшую региональную экспозицию, фотоконкурс «Северный взор» и фестиваль национального костюма «Полярный стиль — 2026».
Ежегодно «Сокровища Севера» собирает более 400 участников из 25 регионов страны и остается одной из главных площадок по сохранению и популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов. В этом году выставка-ярмарка пройдет под девизом «В единстве народов — сила России».
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