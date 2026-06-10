Магазин с продуктами без документов и домашними закрутками оштрафовали за нарушения в Норильске

В ходе проверки выяснилось, что в продаже были продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Среди них — рахат-лукум, сушеное манго, сушеная мальва, а также домашнее варенье (ежевичное, облепиховое, клубничное, вишневое и брусничное) общим объемом 16,2 литра.