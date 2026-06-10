Магазин с продуктами без документов и домашними закрутками оштрафовали за нарушения в Норильске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске Роспотребнадзор проверил магазин «Ореховая лавка» на Ленинском проспекте. Поводом стало отсутствие уведомления о начале деятельности.
В ходе проверки выяснилось, что в продаже были продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Среди них — рахат-лукум, сушеное манго, сушеная мальва, а также домашнее варенье (ежевичное, облепиховое, клубничное, вишневое и брусничное) общим объемом 16,2 литра.
Также у части продукции не было обязательной маркировки — информации о составе, производителе и условиях хранения.
Вся продукция на сумму более 12,6 тыс. рублей снята с продажи.
Кроме того, в магазине обнаружили проблемы с состоянием помещения — на потолке были трещины и следы протечек.
Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
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